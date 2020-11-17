Алиев заявил о давлении на Баку во время эскалации в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе на Баку оказывалось давление, передает РИА «Новости».

«Регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца», — сказал азербайджанский лидер в ходе обращения к народу в Физулинском районе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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