Трамп вновь объявил, что выиграл президентские выборы

Президент США Дональд Трамп вновь объявил в Twitter, что выиграл выборы главы государства.

«Я выиграл выборы!», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать «большие иски», чтобы доказать свою точку зрения. Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях.

Американцы выбирали нового президента 3 ноября. Сопоставив полученные данные, многие СМИ заявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп планирует отстаивать собственную победу в суде.

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