Пашинян заявил, что Армения сохранит союзнические отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между его страной и Россией останутся союзническими, продолжат носить стратегический характер, передает «Интерфакс».

«Армяно-российские отношения были и продолжат оставаться стратегическими и союзническими. В этом ни у кого нет сомнений», — подчеркнул премьер на встрече с депутатами правящей фракции «Мой шаг» в парламенте 16 ноября.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян не намерен уходить в отставку

— Пашинян уволил главу военно-промышленного комитета Армении

— Пашинян заявил, что дорога через Лачинский коридор откроется 16 ноября