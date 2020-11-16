Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на выборах главы республики лидера Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим», — сказал Додон.

При этом он добавил, что его избирательный штаб отметил нарушения на выборах.

Ранее 16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе главы проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25% во втором туре. Явка на выборах составила 52,78%.

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