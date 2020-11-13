Советник Трампа заявил, что Белый дом придерживается варианта его победы на выборах

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Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Питер Наварро заявил, что Белый дом продолжает действовать в соответствии с тем предположением, что глава государства победил в избирательном процессе. Об этом сообщает Fox Business.

По его словам, администрация президента следует политике, что Трамп сохранил президентское кресло.

Советник отметил, что в Белом доме продолжают следить за судебными разбирательствами в рамках заявленных нарушений в ходе процесса подсчета бюллетеней избирателей. Он подчеркнул, что лидировал в день проведения выборов, однако затем позиции кандидатов изменились после случаев «мошенничества».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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