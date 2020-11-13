Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет транзита власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет транзита власти, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Никакого транзита власти! Никаких преемников», — заявил белорусский лидер.

По его словам, он поклялся, что пост президента страны будет занимать тот, кого выберут граждане Белоруссии.

«Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что протестующие граждане и сбежавшие в Польшу и Литву политики не смогут взять республику «тепленькой».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.