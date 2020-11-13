Кремль: Москва дорожит дружбой с Ереваном и Баку, это помогло в посредничестве по НКР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями и с Арменией, и с Азербайджаном, это позволило ей играть роль беспристрастного посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью RT.

«Мы с Арменией находимся в ЕврАзЭС, в ОДКБ, Армения - это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения, и то же самое у нас и с азербайджанцами», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия дорожит исторической дружбой и с народом Азербайджана, и с народом Армении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

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