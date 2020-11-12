Россия ввела ответные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

Россия подготовила ответные санкции на ограничения, введенные Евросоюзом из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По словам министра, санкции будут зеркальными и коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.

Лавров отметил, что решения Берлина по ситуации с Навальным не соответствуют международным обязательствам и являются неприемлемыми.

Как рассказал министр, у Москвы есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм блогера во время его транспортировки либо уже в самой Германии.

Ранее в МИД России заявили, что Запад устроил по-дилетантски срежиссированный спектакль с «отравлением» Алексея Навального, чтобы ввести очередные санкции против России.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.