Косачев прокомментировал идею Киева переселить россиян из Донбасса

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал законопроект украинского кабмина о переселении ряда россиян из Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если речь идет о гражданах РФ, которые таким образом будут ущемляться в своих правах, наша прямая обязанность защищать права и интересы граждан России, которые проживают на территории (Украины – ред.).», — подчеркнул сенатор.

Он выразил мнение, что общественная политическая реакция России на эту идею должна быть исчерпывающе громкой и публичной, «не терпящей никаких интерпретаций». По словам Косачева, украинское руководство должно понять все крайне негативные последствия для отношений между странами.

«Если и когда этот закон вступит в силу, мы своих граждан, россиян, в беде не оставим и в обиду не дадим, где бы они не проживали», — резюмировал он.

Ранее украинское правительство подготовило законопроект, который предполагает принудительное отселение граждан России на время обострения конфликта в Донбассе, документ был направлен на рассмотрение в Верховную раду Украины.

В нем уточняется, что вопрос отселения будет касаться тех россиян, кого Служба безопасности страны определит как «угрожающих нацбезопасности». Кроме того, там содержится информация о порядке содержания таких граждан, а также военнопленных.

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