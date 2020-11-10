Протестующие в Ереване пришли к резиденции Пашиняна

Протестующие в Ереване после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, направилась к правительственным дачам, где проживает премьер и его семья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Охраняющие территорию полицейские заявили демонстрантам, что премьера нет дома. Между правоохранителями и протестующими произошло несколько стычек.

По данным СМИ, в центре Еревана собралось несколько тысяч человек. К площади Республики стекаются колонны сигналящих автомобилей.

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