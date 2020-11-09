Axios: Трамп обсуждает возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году

Президент США Дональд Трамп обсуждает со своими советниками возможность вновь баллотироваться в 2024 году. Об этом сообщили порталу Axios два информированных источника.

Издание пишет, что политик осознал свой проигрыш на прошедших 3 ноября выборах, хоть и продолжает настаивать на обратном. Кроме того, Трамп стал думать об участии в президентских выборах в 2024 году.

Конституция США позволяет президенту, который не был переизбран, вновь баллотироваться еще через четыре года.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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