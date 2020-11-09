Байден оценил сроки массовой вакцинации от COVID-19 в США

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах начнется через «много месяцев», считает кандидат на пост президента США Джо Байден, о победе которого заявили американские СМИ.

Заявление Байдена распространено его предвыборным штабом. Текст опубликовала журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей странице в Twitter.

«Важно понимать, что до конца борьбы против COVID-19 все еще остается несколько месяцев <...> Даже если некоторых американцев удастся вакцинировать до конца текущего года, пройдет еще много месяцев до масштабной вакцинации по всей стране», – заявил Байден.

Он счел сообщение об успехе вакцины, разрабатываемой Pfizer и BioNTech, «прекрасной новостью». При этом Байден подчеркнул, что соблюдение мер безопасности все еще необходимо.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90% эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом.

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