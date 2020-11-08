Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах
Бывший президент США Джордж Буш-младший поздравил кандидата на пост главы государства Джо Байдена с победой на выборах главы Белого дома. Об этом сообщает USA Today.
Он добавил, что также направил поздравления избранной вице-президентом страны Камале Харрис.
«Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее», — сказал Буш-младший.
По его словам, выборы были «фундаментально справедливыми». При этом политик отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему имеет право на оспаривание результатов подсчета бюллетеней избирателей в суде, но их честность будет подтверждена.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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