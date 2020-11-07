Байден усиливает лидерство в Пенсильвании

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден усиливает лидерство в штате Пенсильвания по мере подсчета голосов. Об этом сообщает CNN.

Так, были опубликованы результаты обработки бюллетеней избирателей, проголосовавших по округу Аллегейни.

Управляющий округом Рич Фицджеральд отметил, что всего было подсчитано свыше девяти тыс. голосов. По его словам, 7 300 избирателей поддержали Байдена, а остальные — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Таким образом, демократу удалось усилить разрыв с действующим главой Белого дома на 27 130 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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