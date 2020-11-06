Зеленский анонсировал встречу советников «нормандской четверки»
Советники глав стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) проведут встречу в формате видеоконференции 13 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донбасс.
Трансляция велась на странице офиса украинского лидера в Facebook.
По словам Зеленского, в ходе встречи будут обсуждаться шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее украинская сторона в рамках трехсторонней контактной группы выдвинула план по урегулированию в Донбассе, который предусматривает полное прекращение конфликта и демилитаризацию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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