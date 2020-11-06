CNN: Трамп не планирует уступать пост президента

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует уступать кандидату от демократов Джо Байдену на текущих выборах главы государства, несмотря на статистику. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к президенту источники.

По их словам, Трамп признал, что подсчет голосов может завершиться не в его пользу. При этом он уверен, что длительные судебные разбирательства и риторика о фальсификации выборов смогут посеять достаточно сомнений, чтобы позволить ему отказаться от признания результатов выборов, рассказали источники.

«Он в боевом режиме. Он думает, что сражаться в его интересах», – заявил один из источников.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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