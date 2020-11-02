Лукашенко заявил, что для протестующих поблажек не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приветствует плюрализм мнений, но нынешним протестующим не стоит ждать поблажек, потому что они нарушили закон. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее — там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?», — сказал Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что называющие себя мирными протестующие выходят на несогласованные акции, то есть уже нарушают закон.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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