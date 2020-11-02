Байден ответил на планы Трампа досрочно объявить о своей победе на выборах
Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден прокомментировал данные о том, что действующий глава государства Дональд Трамп планирует досрочно объявить о своей победе на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что американский лидер не сможет «украсть» выборы.
«Мой ответ заключается в том, что президент не украдет эти выборы», — подчеркнул Байден.
Ранее Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что Трамп намеревается объявить о своей победе вечером в день выборов. СМИ уточнило, что такое решение политик может принять, если будет зафиксирована его победа или большой отрыв от соперника в штатах Аризона, Айова, Джорджия, Огайо, Северная Каролина, а также Техас и Флорида.
Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября.
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