Пашинян попросил Путина провести консультации по обеспечению безопасности Армении

Армянский премьер Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление армянского МИД.

«Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы», — говорится в сообщении.

Согласно сообщения, Пашинян обратился к Путину с просьбой «начать безотлагательные консультации по определению виды и размеры содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии» от 29 августа 1997 года».

Отмечается, что Пашинян в письме подчеркнул обстоятельство участия в боевых действиях террористов из стран Ближнего Востока.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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