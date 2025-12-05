Лариса Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

Лариса Долина заявила, что мошенники следили за ней и ее детьми

Мошенники следили не только за певицей Ларисой Долиной, но и за ее семьей. Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам пострадавшей артистки, аферисты, которые проводили махинации, связывались с ней и после продажи квартиры. Они пытались убедить ее продать дачу, так как эта недвижимость также под угрозой.

При этом в какой-то момент она говорила с неизвестными о том, что на дачу могут приезжать и дети. В ответ «правоохранители» заявили, что следят за детьми.

О том, что Долина продала свою квартиру, стало известно летом 2024 года. Артистка поверила аферистам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего заключила сделку с Полиной Лурье и отправила деньги от продажи мошенникам. Позже она обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной.

Суды становились на сторону певицы. Таким образом, Лурье должна была вернуть Долиной квартиру за более чем 100 миллионов рублей, а Долину не обязали отдать покупательнице деньги. Заметив нарушения в решении нижестоящих инстанций, Верховный суд истребовал дело.

Из-за сложившейся ситуации общественность подвергла Долину критике. Некоторые площадки стали отменять концерты, а часть желающих посетить ее выступления сдавали билеты.

Ранее блогер Артемий Лебедев прокомментировал решение суда по спору Долиной и Лурье.