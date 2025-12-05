Купившая у Долиной квартиру Лурье не будет комментировать ситуацию до решения суда

Купившая у Долиной квартиру Лурье отказалась от комментариев до решения суда

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не прокомментировала произошедшее. Об этом в эфире передачи «Пусть говорят» рассказал Дмитрий Борисов.

По его словам, команда шоу общалась с пострадавшей в течение длительного время, за несколько минут до начала эфира она отправила сообщение. Свое нежелание раскрывать детали она объяснила попыткой избежать обвинений в давлении на суд.

Она также добавила, что не является публичной личностью и хотела бы оградить себя и детей от лишнего внимания.

«Сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать», – рассказала женщина в сообщении.

Квартиру за более чем 100 миллионов рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

По словам юриста Дениса Бутовичева, «схема Долиной» существенно повлияла на вторичный рынок жилья. Из-за страха попасть в подобную ситуацию россияне стали заключать меньше сделок.

Ранее в Челябинске риелтор лишился квартиры по «схеме Долиной».