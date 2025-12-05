На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британец съел 38 порций наггетсов, 2 кг рыбы и 2 кг мяса и попал в больницу

Mirror: британец попал в больницу после челленджа по поеданию фастфуда
Kennedy News and Media

В британском графстве Девон 22-летний мужчина был госпитализирован после серии экстремальных гастрономических челленджей, в ходе которых он за два дня съел несколько килограммов мяса и рыбы и 38 наггетсов. Об этом сообщает Mirror.

Молодой человек за 36 минут съел порцию из двухкилограммового стейка, картофеля фри и луковых колец в одном из ресторанов. Несмотря на недомогание на следующее утро, вечером он принял участие в новом челлендже, съев по 2,5кг рыбы с картошкой.

После этого его состояние резко ухудшилось — начались сильные боли в животе, рвота и поднялась температура до 39°C. Друзья отвезли его в больницу, врачи скорой помощи, обследовав пациента, обнаружили в его желудке большое количество непереваренной пищи.

После оказания помощи британца выписали. В тот же вечер он снова устроил себе «перекус», съев 38 куриных наггетсов, большую порцию чипсов и десерт. Он заявил, что не намерен отказываться от участия в челленджах, несмотря на неудачный опыт.

Ранее в Японии пенсионер съел ядовитые грибы, которые ИИ назвал безопасными.

