Германия отклонила резолюцию по замороженным активам России

Бундестаг большинством голосов отклонил две резолюции: о передаче Украине замороженных в Европе активов РФ и о прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Об этом говорится на сайте немецкого парламента.

Против первой резолюции, которая требовала от правительства Германии принять меры в «Группе семи» для передачи замороженных российских активов Украине в полном объеме, проголосовали 455 депутатов. 77 поддержали инициативу, а остальные 53 человека воздержались от голосования.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Койтер заявил, что предложение изъять активы РФ является «сомнительным с юридической точки зрения и крайне опасным в экономическом плане». Он добавил, что подобные действия нарушают нормы международного права. Парламентарий также подчеркнул, что у немецкой стороны есть представители бизнеса, которые инвестируют в Россию и имеют на территории страны свои предприятия.

Вторая резолюция призывала прекратить сотрудничество с Россией в ядерной сфере, против нее высказались 453 парламентария.

До этого ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе писал, что страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать план по экспроприации российских активов в рамках схемы так называемого репарационного кредита для Украины. В ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии, но не приняли практических решений.

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что России не вернут ее активы, и объяснил, почему.

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.