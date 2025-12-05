На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия прекратила часть военных соглашений с тремя странами

Кабмин прекратил соглашения с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
FatihYavuz/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ денонсировало три соглашения 1989-2000-х годов о сотрудничестве в военной сфере — с Канадой, Францией и Португалией. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размещенном на портале публикования правовой информации.

«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии, подписанное в Москве 20 ноября 1989 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, документ предполагает завершение сотрудничества с правительством Французской Республики от 4 февраля 1994 года, а также аналогичный договор с Португалией от 4 августа 2000 года.

О решении странам доложат представители министерства иностранных дел РФ.

До этого Госдума РФ на пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военнослужащих и оружия. Кроме того, соглашением уточняется порядок материального обеспечения военных.

1 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита Путина в республику. Речь идет об истребителях Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

Ранее РФ вышла из соглашения с Евроарктическим регионом о сотрудничестве в области ЧС.

