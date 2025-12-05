На Украине при обысках офиса Ермака нашли множество оккультных предметов

Лаченков: в офисе при обысках у Ермака нашли много оккультных предметов

При обысках у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака нашли множество оккультных предметов. Об этом сообщил украинский блогер, близкий к офису украинского лидера, Игорь Лаченков в своем Telegram-канале.

«Во время обысков у Андрея Ермака нашли куклу вуду, множество зеркал, предметы для ритуалов, а также множество странных икон и браслетов», — заявил он.

По словам блогера, это не шутка и «все были в шоке», поскольку ничего подобного никто раньше не видел.

До этого украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники писало, что Ермак посещал Службу внешней разведки (СБУ), где могут готовиться документы для возможного пересечения им границы.

По данным издания, он пробыл на месте порядка 45 минут и после этого глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами по прикрытию, включая бумаги для возможного пересечения границы.

Журналисты добавили, что Иващенко считается «стопроцентным человеком Ермака» и, по данным источников, обязан ему своим назначением.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.