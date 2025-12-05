Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать план по экспроприации российских активов в рамках схемы так называемого репарационного кредита для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

В ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии, но не приняли практических решений.

«Послы не приняли практических решений», — сказал собеседник агентства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 декабря обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации российских средств в пользу Украины. Бельгийская сторона, как и несколько других членов ЕС, неоднократно выступала против такого плана. Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что России не вернут ее активы, и объяснил почему.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ЕС перешел к откровенному бандитизму в попытках украсть замороженные активы России, политическое объединение действует как «воровская группировка».

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.