Госсекретарь США отреагировал на штраф ЕС в отношении X

Решение Европейской комиссии (ЕК) оштрафовать X — это атака на американский народ. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в данной социальной сети.

«Решение Еврокомиссии оштрафовать X на $140 миллионов — это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США. Дни цензурирования американцев в сети окончены», — написал Рубио.

5 декабря официальный представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн ($139,2 млн) за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.

Закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

