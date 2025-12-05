В Шерегеше произошел «снежный апокалипсис»

В Шерегеше Кемеровской области произошел снежный апокалипсис. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Сектор Е Шерегеш».

В публикации говорится, что в поселке парализовало движние. Туристы с трудом выезжают с территории популярного горнолыжного курорта из-за высоких сугробов.

По мнению жителей и местных гостей, ходить пешком по поселку трудно, потому что все улицы завалены снегом. Из-за этого на дорогах возникают большие пробки. Местные жители рекомендовали передвигаться на снегоходах и брать в руки лопаты для оперативного расчищения территории.

До этого главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в Москве выпадет первый зимний снег, но продержится он недолго. По ее словам, в предстоящие выходные и в понедельник Московский регион еще «останется в осени» из-за антициклона, однако со вторника положение начнет меняться и выпадет мокрый снег.

Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, Москва сейчас находится на периферии антициклона с повышенным давлением, из-за чего существенных осадков не предвидится, а низкие температуры и снежный покров пока отсутствуют.

Ранее россиянам объяснили, от чего стоит отказаться в новогоднем декоре.