«Это было как гипноз»: Лариса Долина рассказала о том, как осталась без квартиры

Лариса Долина рассказала, как поверила мошенникам
Первый канал

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, по какой схеме ее обманули мошенники. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале певица призналась, что поверила каждому слову звонивших.

Мошенники связались с артисткой под видом ректора вуза, в котором она преподает. По словам певицы, ей звонили на личный телефон, с первых же минут общения Долина поверила звонившим. В дальнейшем аферисты связывались с певицей по уже известной схеме: сначала ее убедили перевести на «безопасные счета» накопления, а затем сообщили, что ее квартиру также собираются продать неизвестные. Деньги от продажи мошенники пообещали вернуть. Долина отметила, что покупательница Полина Лурье поинтересовалась, почему квартира продается ниже рыночной стоимости.

«Я ответила, что мне здесь тесновато и хочу поискать квартиру побольше», — призналась певица.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а полученные от продажи около 180 млн рублей певица перевела мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников МВД. Позже она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. В результате покупательница недвижимости Полина Лурье, которая заплатила артистке 112 млн рублей, осталась без квартиры и денег. После этого Долина подверглась критике со стороны общественности и некоторых коллег, а схема, при которой люди продают квартиру и отдают деньги аферистам, а затем добиваются возврата квартиры через суд, стала называться «эффектом Долиной». Верховный суд рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций по имущественному спору Долиной — Лурье 16 декабря, дочь и несовершеннолетняя внучка народной артистки РФ также привлечены в качестве заинтересованных лиц в судебном споре вокруг квартиры.

Ранее главарь банды обманувших Долину аферистов скрылся за границей.

