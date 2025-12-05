На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

МИД Белоруссии проинформировал Гросси о планах по расширению ядерной генерации
Росатом

Белоруссия проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в пресс-службе, 5 декабря состоялась встреча замглавы МИД Игоря Секреты с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы», — сказано в сообщении.

В конце сентября президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Главы государств обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Ранее Белоруссия получила ответ Литвы на запрос об инциденте на Игналинской АЭС.

