В ГАИ ответили на сообщения об ужесточении требований к регистрации автомобилей

Сообщения, согласно которым требования к регистрации автомобилей с большим пробегом будут ужесточены, не соответствуют действительности. Об этом сообщила Госавтоинспекция (ГАИ) в Telegram-канале.

«Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что перечень оснований для регистрации автомобилей и ее прекращения установлен законом. В ведомстве подчеркнули, что срок эксплуатации машины не относится к основаниям недопуска машин на дорогу.

В сентябре партия «Справедливая Россия — За правду» предложила давать гражданам РФ скидку на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств возрастом от 15 лет. Такая инициатива, считают ее авторы, станет дополнительной поддержкой отечественному автопрому, который на сегодняшний день испытывает трудности на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке.

