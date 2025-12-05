На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ГАИ ответили на сообщения об ужесточении требований к регистрации автомобилей

ГАИ опровергла информацию об ужесточении требований к регистрации старых машин
true
true
true
close
KPad/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения, согласно которым требования к регистрации автомобилей с большим пробегом будут ужесточены, не соответствуют действительности. Об этом сообщила Госавтоинспекция (ГАИ) в Telegram-канале.

«Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что перечень оснований для регистрации автомобилей и ее прекращения установлен законом. В ведомстве подчеркнули, что срок эксплуатации машины не относится к основаниям недопуска машин на дорогу.

В сентябре партия «Справедливая Россия — За правду» предложила давать гражданам РФ скидку на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств возрастом от 15 лет. Такая инициатива, считают ее авторы, станет дополнительной поддержкой отечественному автопрому, который на сегодняшний день испытывает трудности на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке.

Ранее юрист Визер оценил идею поднять транспортный налог на автомобили старше 15 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами