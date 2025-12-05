На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» обвинили в несолидности

Тренер Писарев: «Динамо» попросило Карпина оставить Гусева в штабе
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер Николай Писарев заявил, что Валерий Карпин просил убрать из своего штаба в московском «Динамо» Ролана Гусева, но клуб попросил его оставить, передает «Матч ТВ».

«Валерий Георгиевич, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева — его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб не должен кого‑то навязывать», — сказал Писарев.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».

Ранее Гусев попросил прощения у Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами