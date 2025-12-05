На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швеция прекратит помощь нескольким странам ради поддержки Украины

Швеция остановит помощь пяти странам ради поддержки Украины
Global Look Press

Власти Швеции решили свернуть помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии, Боливии и перенаправить эти средства на поддержку Украины. Об этом заявил на пресс-конференции шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса, передает ТАСС.

«Мы видим, что в следующем году Украину ждет множество испытаний. Жителей Украины ждет самая суровая зима с начала войны. Это решающий момент для истории Европы», — сказал он.

Стокгольм планировал предоставить пяти указанным странам 700 млн крон ($74,39 млн) в 2026 году и 900 млн крон ($ 95,64 млн) в 2027-м. Они перестанут получать средства от Швеции после 31 августа 2026 года.

По планам шведского правительства, благодаря перераспределению денег объем дополнительной невоенной поддержки Украины со стороны королевства составит около 2 млрд крон ($212,55 млн).

5 декабря политолог Вадим Сипров прокомментировал решение Италии прекратить участие в программе военной помощи Украине, а также отказ Финляндии предоставить гарантии безопасности Киеву.

Саботаж со стороны ряда стран, входящих в периферию Евросоюза, свидетельствует не столько о потере интереса к украинской проблеме, сколько о кризисе самого ЕС, считает эксперт.

В этот же день телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена сообщила, что в следующем году королевство планирует сократить объем военной помощи Украине почти вдвое по сравнению с 2025 годом.

Ранее стало известно, что Европа летом в два раза сократила военную поддержку Киева.

