Стало известно, почему Долина долго молчала о деталях истории с квартирой

Певица Лариса Долина длительное время не разглашала подробности инцидента с продажей квартиры из-за череды обстоятельств. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам исполнительницы, изначально она находилась в шоковом состоянии. Когда начались разбирательства, она не могла ничего разглашать. Позже она также отправилась в гастрольный тур.

«И вот я сегодня прилетела из Петропавловска-Камчатского и сразу пришла», – рассказала звезда.

Спор между Долиной и Полиной Лурье разгорелся после того, как артистка продала ей квартиру в августе прошлого года. Полученные от сделки более чем 112 миллионов рублей певица отправила на счета аферистов, и позже потребовала признать сделку недействительной.

Суды нескольких инстанций поддерживали Долину, признавая сделку недействительной. Лурье должна была вернуть обманутой владелице квартиру, при этом не получив деньги назад.

Дело истребовал Верховный суд. По словам адвоката покупательницы, именно Верховный суд заметил нарушение в решении нижестоящих инстанций.

Ситуация получила общественный резонанс, а подобная махинация с недвижимостью получила название «схема Долиной». Многие россияне стали опасаться покупать квартиры у пожилых людей.

Ранее Генпрокуратура предложила меры борьбы со «схемой Долиной».