На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Долина долго молчала о деталях истории с квартирой

Певица Долина объяснила отсутствие комментариев об истории с квартирой
true
true
true
close
Звук

Певица Лариса Долина длительное время не разглашала подробности инцидента с продажей квартиры из-за череды обстоятельств. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам исполнительницы, изначально она находилась в шоковом состоянии. Когда начались разбирательства, она не могла ничего разглашать. Позже она также отправилась в гастрольный тур.

«И вот я сегодня прилетела из Петропавловска-Камчатского и сразу пришла», – рассказала звезда.

Спор между Долиной и Полиной Лурье разгорелся после того, как артистка продала ей квартиру в августе прошлого года. Полученные от сделки более чем 112 миллионов рублей певица отправила на счета аферистов, и позже потребовала признать сделку недействительной.

Суды нескольких инстанций поддерживали Долину, признавая сделку недействительной. Лурье должна была вернуть обманутой владелице квартиру, при этом не получив деньги назад.

Дело истребовал Верховный суд. По словам адвоката покупательницы, именно Верховный суд заметил нарушение в решении нижестоящих инстанций.

Ситуация получила общественный резонанс, а подобная махинация с недвижимостью получила название «схема Долиной». Многие россияне стали опасаться покупать квартиры у пожилых людей.

Ранее Генпрокуратура предложила меры борьбы со «схемой Долиной».

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами