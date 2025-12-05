На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры

Певица Долина заявила, что вернет деньги покупательнице своей квартиры Лурье
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Для меня самое важное — сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость. Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Вы пострадавшая так же, как и я. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас, что я эти деньги верну в полном объеме», — сообщила артистка.

Лурье от комментариев отказалась.

Верховный суд рассмотрит дело Ларисы Долиной и Полины Лурье о спорной квартире 16 декабря. В процесс вовлечены также дочь и внучка артистки. В августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам, которые представились сотрудниками МВД. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате Долиной недвижимости. В результате покупательница Полина Лурье, заплатившая артистке 112 миллионов рублей, осталась без квартиры и денег. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а схема, при которой люди продают квартиру, отдают деньги мошенникам, а затем через суд возвращают себе недвижимость, получила название «эффект Долиной».

Ранее покупательнице квартиры Долиной пришлось заплатить налог за певицу.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
