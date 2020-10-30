Украина намерена выяснить причину закрытия границ с Белоруссией

В МИД Украины заявили о том, что власти страны намерены выяснить, что является причиной закрытия границы с Белоруссией. Об этом глава министерства Дмитрий Кулеба рассказал фире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он отметил, что собираются изучить ситуацию с пропуском граждан через границу совместно с Польшей и Литвой.

Глава ведомства напомнил, что причиной закрытия границ стал коронавирус SARS-CoV-2.

«Это было ничем не спровоцированное решение с белорусской стороны. И мы сожалеем, что они выбрали такой путь», — сказал Кулеба.

Министр заключил, что в случае, если будет выяснено, что причиной ужесточения пропускного режима на границе является не эпидемиологическая ситуация , то страны примут ответные меры.

Ранее власти Белоруссии приняли решение временно ограничить въезд через наземные границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

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