Российский летчик получил редкую награду за уничтожение Су-27 с Героем Украины

Летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России, сбивший украинский Су-27, получил в награду часы ограниченной серии. Об этом сообщила «Российская газета».

В издании уточнили, что таких часов всего 100 штук. Редкий экземпляр офицеру передал житель Казани.

Летчика наградили за победу, одержанную 9 марта. Управляя истребителем Су-35, он сбил вражеский Су-27. Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины подтвердило потерю истребителя.

По информации военного корреспондента Юрия Котенка, истребитель Су-27 был уничтожен вместе со своим командиром. Военным самолетом управлял Герой Украины полковник Александр Довгач.

О ликвидации Довгача во время боевого вылета также сообщила пресс-служба ВВС Украины. Точное место крушения самолета не уточнялось. Полковник принимал участие в боях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также за остров Змеиный. Всего он совершил сотни вылетов, отметили военные. Осенью 2025 года Давгачу присвоили звание Героя Украины.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области попал на видео.