Армия

В стране ЕС бывших военных ВСУ арестовали за шпионаж

В Болгарии двух бывших военнослужащих ВСУ арестовали за шпионаж
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Болгарии заключил под стражу двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Зозулю и Алексея Тимофеева. Об этом пишет болгарская газета «24 часа», ссылаясь на судебные источники.

Как сообщает издание, соответствующее решение вынес Софийский городской суд. Мужчин задержали 12 января рядом с военным объектом. Подробности дела были засекречены, однако, согласно информации источников, оба обвиняются в шпионаже в пользу Украины.

Также в публикации отмечается, что после службы в рядах ВСУ Зозуля и Тимофеев жили в Испании.

В январе Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против двух граждан Украины, которые подозреваются в агентурной деятельности с целью совершения диверсий и в сговоре для осуществления поджога.

В декабре 2025 года Интерпол выдал международный ордер на арест двух украинских граждан, подозреваемых в подрыве железной дороги на территории Польши.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

 
