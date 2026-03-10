Над территорией России за восемь часов уничтожили более 30 дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за восемь часов перехватили и уничтожили 35 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 8:00 до 16:00 мск.

Наибольшее число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 21 — сбили в Белгородской области. Еще девять целей нейтрализовали в Крыму, по две — в Курской области и Краснодарском крае, одну — над акваторией Азовского моря.

Днем 10 марта в трех аэропортах на территории Краснодарского края — в административном центре региона, Сочи и Геленджике — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации), ограничения были нужны для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, ночью над российскими регионами ликвидировали 17 украинских БПЛА. Три беспилотника уничтожили в Курской области, пять — в Белгородской области, девять — в Крыму.

Ранее дрон ВСУ ударил по жилому дому в Курской области.