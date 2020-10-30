Зеленский собирается распустить Конституционный суд Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда. об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Он также считает нужным признать решение суда о декларировании «ничтожным» и не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

Как отмечается, проект закона «о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» уже зарегистрирован в парламенте. Он включает в себя три статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и определяющую вступление закона в силу на следующий день после публикации в газете «Голосе Украины».

27 октября Конституционный суд Украины признал ряд норм закона «О предотвращении коррупции» несоответствующими основному закону страны.

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