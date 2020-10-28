Кадыров оставил за собой право комментировать слова Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ранее комментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона не как политик, а как мусульманин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений чеченского главы Рамзана Кадырова в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Он отметил, что российское законодательство закрепляет главенствующую роль в определении внешней политики страны за президентом.

«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик», — говорится в сообщении.

По мнению Кадырова, у него есть право делать подобные заявления.

«За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

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