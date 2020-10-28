В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о взаимном признании виз

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о взаимном признании виз. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске. Оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства.

В документе указано, что иностранные граждане и лица без гражданства смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

При ратификации этого соглашения белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России.

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