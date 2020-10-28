Заместитель главы правительства Приморья заразился коронавирусом

Зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков заразился коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Это мой первый ВКС уже из больницы. COVID он такой. Оказывается, тут тоже можно работать», — заявил Шестаков по итогам заседания регионального заксобрания по видеосвязи.

В правительстве края так же подтвердили агентству заражение зампреда. Его состояние не уточняется.

По последним данным, в Приморском крае зафиксировали 14 793 случаев заболевания COVID-19. 180 человек заразились инфекцией за последние сутки.

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