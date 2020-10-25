Кабмин Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений с Бахрейном

Израильское правительство одобрило соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Бахрейна. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по делам еврейских поселений в правительстве Биньямина Нетаньяху Цахи Анегби рассказал, что соглашение с Бахрейном было утверждено израильским кабмином единогласно. Теперь его передадут на рассмотрение в парламент страны.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами «поворотным моментом в истории», который «в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту».

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