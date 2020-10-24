Помпео позвонил Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, указано в сообщении.

На данный момент подробности не приводятся.

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