Глава Калининграда подал в отставку

Глава Калининграда Алексей Силанов подал в отставку, пишет портал «Калининград.Ru» со ссылкой на исчтоники в мэрии.

Отмечается, что Городской Совет депутатов принял ее. За проголосовал 21 депутат, двое высказались против.

Силанов возглавил администрацию города в 2018 году, до этого он был депутатом Государственной думы от Калининградской области.

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