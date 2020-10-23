Глава Калининграда подал в отставку
Карина Казанцева
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Глава Калининграда Алексей Силанов подал в отставку, пишет портал «Калининград.Ru» со ссылкой на исчтоники в мэрии.
Отмечается, что Городской Совет депутатов принял ее. За проголосовал 21 депутат, двое высказались против.
Силанов возглавил администрацию города в 2018 году, до этого он был депутатом Государственной думы от Калининградской области.
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