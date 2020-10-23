Трамп признался, что баллотировался в президенты из-за Байдена

Президент США Дональд Трамп признался, что принял решение баллотироваться на пост главы государства из-за своего нынешнего соперника на выборах, бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом он заявил в ходе дебатов, трансляцию вел телеканал CBS News.

По словам Трампа, он выдвигался в президенты из-за того, что экс-президент США Барак Обама и его вице-президент Байден плохо выполняли свою работу.

«Я из-за тебя баллотировался. Если бы вы делали свою работу хорошо, я бы не баллотировался», — сказал Трамп своему оппоненту.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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