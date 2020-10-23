Тихановская опубликовала видео в поддержку женщин Белоруссии с Хиллари Клинтон

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала видео в поддержку женщин Белоруссии, в котором поучаствовала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Запись опубликована в Telegram-канале Тихановской.

«Я поддерживаю белорусских женщин», — заявляет Клинтон.

В видео также вошли обращения бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте и заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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