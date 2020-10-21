Госдума поддержала поправку о запрете судьям КС критиковать решения суда

Государственная дума поддержала поправку, запрещающую судьям Конституционного суда критиковать его решения в средствах массовой информации и в интернете, сообщает РИА «Новости».

Судья, несогласный с решением суда, сможет письменно изложить свое особое мнение, документ будет приобщен к протоколу заседания суда, указано в сообщении. При этом судья не сможет обнародовать свое мнение и публично на него ссылаться.

13 октября Госдума приняла в первом чтении часть проектов из пакета инициатив президента России Владимира Путина по реализации принятых поправок к Конституции.

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