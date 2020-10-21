Глава МИД Армении прибыл с визитом в Москву
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.
«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — написала Нагдалян, не не приведя дополнительных сведений о визите.
9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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